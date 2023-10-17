استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالرياض، وزير الدفاع لدى جمهورية إيطاليا جويدو كروسيتو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية.

كما بحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، وأكد الأمير خالد بن سلمان ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية إيطاليا العميد المهندس الركن عبدالهادي بن حاسن العمري.

كما حضره من الجانب الإيطالي رئيس المكتب التشريعي للوزير الفريق سلفاتوري لوونجو، والمستشار الدبلوماسي للوزير جويدو دي سانكتيز، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني، ومستشار الوزير الدكتور ستيفانو موروتي.