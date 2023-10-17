تستعد وزارة الحج والعمرة، لإطلاق منصة «نسك أعمال» الإلكترونية، ضمن تطوير منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بحيث تكون رابطاً بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.وتضع الوزارة، اللمسات الأخيرة على هذه المنصة، التي تندرج ضمن التحول الرقمي في الخدمات، وستكون واجهة موحدة لتقديم الخدمات ومرتبطة مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف البيت الحرام، بحيث تكون هي القناة الأساسية لتقديم خدمات الحج والعمرة.وتتضمن المنصة الخدمات الأساسية المقدمة لضيوف البيت الحرام، التي كانت تقدم عبر تطبيق «نسك» الإلكتروني، مثل حجز باقات الحج، وحجز أداء مناسك العمرة، وحجز أداء الصلاة في الروضة الشريفة، علاوة على حجز الجولات الإثرائية، وشراء منتجات الحج والعمرة، التي تساعد الحاج والمعتمر على أداء نسكه، وشراء شرائح الاتصالات، وتتضمن كذلك إنشاء محفظة رقمية لتحويل الأموال.