كشف استطلاع لمجلس شؤون الأسرة، عدم معرفة 86% من النساء بكيفية الوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم، من مجموع المشاركات في الاستطلاع، الذي تلقى 25 ألف صوت وتبقى 3 أيام على انتهائه.وتزامن الاستطلاع مع تنظيم المجلس الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية في 16 - 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمهتمين بالملف الصحي، والخبراء والأطباء، وممثلي المنظمات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.وكشف المجلس، مساهمات المملكة في توسيع مدى مبادرة «المحفظة الوردية»، لتشمل سرطان عنق الرحم إضافة إلى سرطان الثدي، وذلك انطلاقاً من اهتمامها الجوهري بملف المرأة الصحّي وما يتعلق بها من جوانب نفسية واجتماعية التي تهدف إلى التوعية بأهمية الوقاية من الأمراض السرطانية، والكشف المبكر عنها، إضافةً إلى استعراض المبادرات الوطنية المتعلقة بالحماية والوقاية من السرطان، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي وعنق الرحم.