كشف نائب الرئيس للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية فواز عيسى المبلّع، لـ«عكاظ»، أنه لا يوجد حالياً حماية للأفكار من السرقات وفق أنظمة الملكية الفكرية.وقال: «نحن نحمي المخرجات من هذه الأفكار كالمصنفات والمنتجات الإبداعية والابتكارية، وعموماً الأفكار عادةً ما تتوارد بين البشر لذلك النظام يحمي المخرجات منها فقط».وبشأن الحقوق الفكرية في مجال الفنون السمعية والموسيقى، أوضح المبلّع، أن المصنفات السمعية والموسيقية المبتكرة تتمتع بالحماية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف، إذ إن المصنف الموسيقي يقصد به الألحان المصحوبة بكلمات أو لا، فمبتكر اللحن والكلمات يعدان مؤلفين لها.وحول مبادرة «مسؤول احترام الملكية الفكريّة»، أكد المبلّع، أن المبادرة تهدف إلى رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في القطاع الحكومي من خلال تأهيل وتدريب موظف من كل جهة حكومية وجهة خاصة، ليكون مسؤولاً عن امتثال الجهة التي يمثلها.وأضاف: «تتمثل أهداف برنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية في رفع الوعي بالملكية الفكرية وتطوير السياسات، وتعزيز الامتثال، إذ انضم للمبادرة حتى الآن أكثر من 70 جهة حكومية».ولفت إلى أن المتوسط العام للوعي بالملكية الفكرية بلغ 57.3%، حسب الاستطلاع الذي أجري على عينة عشوائية لـ2,560 سعودياً، بلغت أعمارهم 18 سنة فأكبر، وتسعى الهيئة لزيادة هذه النسبة وقياسها دورياً لتحديد إستراتيجيتها في التعامل معها.