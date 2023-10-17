أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أمس، التسجيل الإلكتروني لحضور فعاليات مؤتمر إثراء الإبداعي (تنوين)، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة، بمشاركة 30 متحدثاً سعودياً ومن مختلف دول العالم، وذلك في مقر إثراء بالظهران.ويُعنى المؤتمر، الذي تنطلق فعالياته في الأول من نوفمبر القادم ويستمر لأربعة أيام، بمفاهيم الإبداع وتقاطعاته مع مختلف المجالات وعرض الرؤى والتأملات حول مفهوم «المدى» بصفته موضوعاً أساسياً للمؤتمر، إضافة إلى التصميم الجرافيكي وتصميم الأزياء.ويتضمن المؤتمر 8 ورش عمل متخصصة و12 لقاء تسلط الضوء على المبدعين وتشجعهم على التفكير الإبداعي والابتكار لإيجاد حلول لأبرز التحديات في هذا المجال، كما يُقدم برنامجاً بعنوان «يوم بصحبة خبير»، الذي يهدف لإعطاء الزوار فرصة لقضاء يوم مع خبير، والتعرف عن قرب على كيفية عمله وأسباب نجاحه.ويستعرض المؤتمر من خلال أربعة معارض مصاحبة أعمال خريجي كليات التصميم والعمارة في أرجاء العالم العربي، وعرض المشاريع والتجارب للمشاركين في مختبر الأفكار، إضافة إلى عرض الأعمال الفائزة في تحديات تنوين، ومعرض عالمي يضمّ مجموعة مختارة من أعمال مصممين وفنانين محترفين من مختلف دول العالم.