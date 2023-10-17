طالب المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، بتشديد إجراءات الأمن الحيوي نظراً إلى دخول موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور في دول العالم بداية من أكتوبر إلى مارس 2024م، مشدداً على أهمية رصد ارتفاع نسب معدلات النافق اليومي ورصد أي أعراض إكلينيكية للمرض والتواصل مع الغرفة المركزية لمركز وقاء.جاء ذلك في خطاب من اتحاد الغرف السعودية، (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه)، والمشار فيه إلى البريد الإلكتروني الوارد من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بشأن التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، والمتضمن الوضع الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور في دول العالم خلال الفترة القادمة، حيث يشير التقرير إلى دخول موسم انتشار المرض من بداية أكتوبر إلى مارس 2024م، وطلب المركز إبلاغ مشاريع الدواجن للتأهب والوقاية من تسرب المرض إلى المشاريع، وأشار إلى المشتركين والمستثمرين المعنيين من ذوي الاختصاص بتشديد إجراءات الأمن الحيوي، وفي حال رصد ارتفاع في نسب معدلات النافق اليومي أو رصد أعراض إكلينيكية للمرض.