شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في بغداد، أمس، في الاجتماع الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب. وأكد الصمعاني، خلال كلمته في الاجتماع، حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، منذ تأسيس جامعة الدول العربية على دعمها، والتعاون المستمر لتعزيز العمل المشترك بين أعضائها؛ بما يساعد على التطوير في شتى المجالات بما فيها المجال العدلي. ودعا الصمعاني، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، إلى بذل مزيد من الجهود في اجتماع الدورة الحالية بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بما يساعد على تطوير منظومة العمل القضائي والعدلي والقانوني العربي المشترك. وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات ومشاريع القوانين العربية، منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الموضوعات.