أعلن مجلس شؤون الجامعات، صدور الموافقة السامية على تجديد تكليف رؤساء أربع جامعات (أم القرى، الطائف، بيشة، الجوف)، إلى جانب تكليف رئيس لجامعة الحدود الشمالية.

وتضمّنت موافقة المقام السامي تجديد تكليف أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى، أ.د يوسف بن عبده عسيري رئيساً لجامعة الطائف، أ.د. محمد بن محسن صفحي رئيساً لجامعة بيشة، إضافة إلى تجديد تكليف أ.د. محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف، كما صدرت الموافقة السامية على تكليف أ. د. أحمد بن علي الرميح رئيساً لجامعة الحدود الشمالية.

وهنأ وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الرؤساء الجدد بالثقة بصدور موافقة المقام السامي، ودعا الله أن يوفقهم لخدمة الوطن وقيادته.