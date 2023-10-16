أعلنت جامعة جدة ممثلة في عمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي إتاحة القبول في برامج الدراسات العليا الأكاديمية والتنفيذية والمهنية للعام الجامعي 2023-2024، في الفترة من ١٢نوفمبر ٢٠٢٣ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتقدم جامعة جدة برامج نوعية متوائمة مع مستهدفات الرؤية ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية، بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محلياً وعالمياً. ويضم القبول فتح برامج أكاديمية في التصميم الداخلي، تصميم الأزياء، علوم الحاسب، الكيمياء الحيوية، اللغة الإنجليزية، التربية الخاصة ومناهج وطرق التدريس، وبرامج أخرى مهنية وتنفيذية تشمل إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع، الأمن السيبراني، علوم البيانات، الكيمياء الصناعية، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم وغيرها، كما تتفرد جامعة جدة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون في شطر الطالبات، وتسعى في مجال تركيزها على البرامج النوعية المواكبة لسوق العمل.