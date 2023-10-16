أطلق أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، وبحضور محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، مبادرة «عسير كذا أجمل»، والتي انطلقت في المحافظة بالتزامن مع بلديتي محايل وبيشة.

وقال أمين عسير، إنها من أقوى المبادرات على مستوى المملكة، لمعالجة التشوهات البصرية، لكي تكون عسير خالية من التشوهات البصرية، وتحسين مشهدنا الحضري، حيث يشارك في الحملة أكثر من 5000 مشارك، ما بين مشرفين، ومراقبين، وعمال، ومتطوعين، وأكثر من 400 معدة، وعدد كبير من المؤسسات والمقاولين. وأكد أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية، سيحقق الكثير من النجاح لهذه المبادرة، مضيفاً أنها تشمل 15 محوراً من المواقع الرئيسية في كل محافظة، حيث سيتم معالجة كافة عناصر التشوهات البصرية، وتعتبر هذه المرحلة الأولى، حيث سيتبعها باقي بلديات المحافظات والمراكز الإدارية.