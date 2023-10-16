تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم (الإثنين)، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن 93» بمعهد تدريب قوات أمن وحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومساندة وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.

ورفع الفريق أول سعيد القحطاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

وأكد الفريق القحطاني أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الخامسة (وطن 93)، يقام بتوجيه وزير الداخلية ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهماتهم باحترافية عالية في حماية مقدرات ومكتسبات الوطن وحفظ أمن.

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والجهات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.