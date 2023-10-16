تحفظت إدارة التعليم في العاصمة المقدسة على حالات الإصابات في مدارسها، فيما طمأن التجمع الصحي في العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين حول المرض.

ففي الوقت الذي تعذر المتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي الرد على استفسارات «عكاظ». قال المتحدث باسم تجمع مكة الصحي حاتم المسعودي في تصريح لـ «عكاظ» إنه تم رصد ٧ حالات إصابة بمتلازمة اليد والفم والقدم وتم عمل البروتوكول الصحي حيالها، إذ إن المرض عبارة عن عدوى فيروسية خفيفة تشيع بين الأطفال وغير مقلقة، وهي موسمية تظهر سنوياً في مثل هذه الأوقات مع تغير الأجواء ولا تتطلب إلا مسكنات وأدوية خفض الحرارة فقط.

وأشار المسعودي إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الصحية والوقائية مع إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة في جميع مدارس مكة المكرمة، وذلك لضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها والتي تشمل مراقبة صحة الطلاب بشكل منتظم، وينصح للوقاية من هذا المرض غسل اليدين بصفة متكررة وتعليم الأطفال عادات النظافة الصحية، وتنظيف وتطهير الأماكن المشتركة، وتجنب المخالطة اللصيقة للمريض.