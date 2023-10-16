العنقري يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدى الإمارات أخبار الاثنين 16 أكتوبر 2023 17:14 «عكاظ» (جدة) 175 مشاهدة السفير العنقري يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان بن عبدالله العنقري، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير الدولة في الخارجية الإماراتية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وذلك في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.< Previous PageNext Page > السعودية والإمارات العلاقات السعودية الإماراتية السفير السعودي في الإمارات السفير سلطان العنقري السفير سلطان بن عبدالله العنقري