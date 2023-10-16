سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان بن عبدالله العنقري، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير الدولة في الخارجية الإماراتية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وذلك في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.