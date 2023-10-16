رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفد النيابة العامة المشارك في الاجتماع الخامس عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم (الاثنين) في العاصمة العمانية مسقط.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلع المجتمعون على توصيات اجتماعهم الرابع عشر الذي عقد عن بُعد في شهر أكتوبر من العام الماضي.

فيما ألقى النائب العام كلمةً عبر فيها عن شكره للجهود التي تبذل في مجالات التعاون المشترك، الذي يأتي إضافةً مهمة ومتوجاً لمسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.