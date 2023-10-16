بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالتين خطيتين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنتا دعوته للمشاركة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في شهر أكتوبر الجاري، ودعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الأفريقية في شهر نوفمبر القادم، والمزمع عقدهما في السعودية.

ووفقا للديوان الأميري، فقد سلّم الرسالتين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد له بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم (الاثنين).

وفي بداية اللقاء، نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أمير قطر، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، حمّل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي مزيداً من الرفعة والنماء.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها.