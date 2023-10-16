أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أنها باشرت خلال شهر ربيع الأول 1445، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 مشتبه به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وكشفت «نزاهة» أنه تم إيقاف 176 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ودعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني (980)، الموقع الإلكتروني:‏ https://www.nazaha.gov.sa/Services/ApplyReports، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.