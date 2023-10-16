أعلنت أمانة محافظة الطائف، رغبتها بشغل وظائفها الشاغرة (رجال ونساء) على سلّم الموظفين العام، عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، في التخصصات (الهندسية، الفنية، الإدارية) من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».

وكشفت أن الوظائف الشاغرة (على المراتب: الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)، هي: أخصائي أمن معلومات، مهندس تخطيط مساعد، مهندس حاسب آلي مساعد، مهندس مدني مساعد، مهندس معماري مساعد، مطور برامج، مهندس مساحة، مهندس زراعي مساعد، باحث ميزانية مساعد، مساعد مراجع، فني دعم مساعد.

ونوّهت أمانة الطائف إلى أن التقديم سيكون بدءاً من يوم الاثنين القادم 8 ربيع الآخر 1445، ويستمر حتى الجمعة 12 ربيع الآخر، ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/6046.