استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة رؤساء مجالس الغرف التجارية بالمنطقة يرافقهم أعضاء مجالس الإدارة.واستمع خلال اللقاء إلى شرح من رؤساء مجالس الغرف بمكة المكرمة عبدالله كامل، وجدة محمد ناغي، والطائف غازي القثامي، عن الإستراتيجيات والخطط المستقبلية للغرف الثلاث الرامية لتوفير بيئة خصبة للاستثمار تُساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق رؤية 2030، كذلك برامج دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.