التقى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) مدير مكتب شؤون الإسكان في محافظة الطائف المهندس حمدي الحليفي.

واطّلع الأمير سعود بن نهار خلال اللقاء على الخطط المستقبلية للإسكان التنموي والدعم المطلوب من الجهات الحكومية ذات العلاقة، منوهاً بما يحظى به قطاع الإسكان عموماً من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، والجهود المبذولة لتأمين وتوفير المسكن الملائم والمناسب للأسرة والمواطن، من خلال المشاريع والمنتجات السكنية المخصصة لمناطق المملكة كافة، مشيداً بما تقدمه وزارة الإسكان من جهود في سبيل حل أزمة الإسكان، في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام بما يتوافق مع رؤية المملكة، حاثاً على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة وأبنائها، وتسهيل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة في إيجاد السكن التنموي الملائم لذوي الدخل المحدود والأيتام.