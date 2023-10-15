دشّنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي صباح اليوم (الأحد) بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية، مبادرة «زيّنها» التي تنفّذها إدارتا نشاط الطلاب والطالبات بالتعاون مع لجنة الشراكات بالإدارة والقطاع الخاص، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة وعدد من قيادات الإدارة والطلاب وأولياء أمورهم.

وشاركت اللهيبي الطلاب في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وإزالة المظاهر غير الحضارية من على جدران المدارس، إلى جانب تعزيز السلوك الإيجابي في نفوس الطلاب والطالبات، وترسيخ أهمية العمل التطوّعي لديهم من خلال تنفيذ المبادرة في 19 مدرسة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

وثمّنت اللهيبي جهود نشاط الطلاب والطالبات ولجنة الشراكات بالإدارة والشركة الداعمة على تنفيذ مثل هذه الشراكات المجتمعية الهادفة.

وفي الختام، كرمت مدير عام تعليم جدة الشركة الداعمة وفريق العمل بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية.