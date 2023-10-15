أطلق موسم الرياض اليوم «wish» (الفيديو الترويجي لفعاليات نسخته الرابعة) بعدد من المشاهد التي توثق مناطقه وفعالياته، إضافة إلى النزال العالمي المرتقب ضمن فعاليات حفل افتتاحه في 28 أكتوبر الجاري.

وتبدأ أحداث الفيديو بعائلة أمريكية دفعها الملل في أحد المنتجعات للرغبة في التغيير والبحث عن بدائل مناسبة، قبل أن يفاجئهم البطل العالمي مايك تايسون ويقترح عليهم مرافقته في رحلة إلى «موسم الرياض»، لتبدأ سلسلة الأنشطة الترفيهية للعائلة حتى الوصول إلى حلبة نزال أشرس رجل في العالم.

ويتميز الفيديو الترويجي لـ«موسم الرياض» بعالمية إنتاجه الذي استغرق قرابة شهرين ونصف في لوس أنجليس من قبل شركة Droga5، إحدى الوكالات الإبداعية الرائدة في الإنتاج بأماكن متعددة من العالم، إضافة إلى استخدامه عناصر الرسم المعتمدة على تقنيات CGI لمحاكاة مناطق الموسم التي لم يكتمل بناؤها حتى الآن، ومشاركة أيقونة الملاكمة العالمية مايك تايسون الذي يعد شريكاً في أول نادٍ متخصص للملاكمة في بوليفارد سيتي.

ويكتسب الفيديو الترويجي لـ«موسم الرياض» قيمة إضافية عالمية باعتماده على خبرة مخرج الدعايات والموسيقي العالمي إيان بونس جيويل الذي شاركت أعماله في UKVMAS، وجوائز MOBO، ومهرجان Camerimage، وجوائز BRIT، وجوائز الفيديو الموسيقية الدولية، ومهرجان لندن للأفلام القصيرة.

ويسهم فيديو «الموسم» في إظهار التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة، وعالمية «موسم الرياض»، وتنوع الفعاليات والأحداث التي يستضيفها، إضافة إلى نقل المشاهدين إلى الخيارات الترفيهية التي يتيحها الموسم للزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويحتفي «موسم الرياض» بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري تحت شعار Big time، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي تشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.