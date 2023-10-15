سجل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 195 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي في جميع مناطق المملكة خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، وذلك طبقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، ووفقاً للمنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء».ورصدت الدوريات التابعة للمركز المختصة بحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية والمراعي والفياض والروضات وغيرها أنواعاً مختلفة من المخالفات، منها: «نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها»، إذ صدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.كما عمل المركز على رصد المخالفات طبقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة منذ تأسيسه حتى اليوم، مسجلاً ما يتجاوز 7,500 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي.