تشهد العاصمة الرياض، في الفترة من الـ15 حتى الـ17 من نوفمبر القادم، إقامة النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي، إحدى أكبر المنصات الشبابية في العالم، بمشاركة القادة والمبدعين والمفكرين الشباب من المملكة ومن أنحاء العالم. ويستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية؛ الذي يتميّز بإطلالته على حي طريف التاريخي، أحد المواقع المُسجّلة ضمن قائمة التراث العالمي، فعاليات المنتدى الذي يهدف لاكتشاف طاقات الشباب، وتمكينه وتطوير قدراته، ليكون ركيزة أساسية تمضي نحو النمو الاقتصادي المعرفي وتحت شعار «فكر بإبداع وأثّر الآن» يُشارك ما يزيد على 120 متحدثاً ومتحدثة في أكثر من 100 جلسة حوارية؛ بهدف تنمية المعرفة، وتشكيل حلقة وصل بين الشباب الطموح والقادة والمبتكرين والمبدعين، حيث ستُناقش موضوعات الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية. ويُشجّع منتدى مسك العالمي على إطلاق العنان لأفكار الشباب ودعمهم لاتخاذ خطوة نحو التغيير الإيجابي، وتكثيف طاقاتهم لإيجاد الحلول الاستباقية للتحديات. كما يُحفّز على القيادة المؤثرة والتفكير بالتحديات بإبداع وتحويلها إلى فرص وحلول مستدامة. وتُصاحب المنتدى أكثر من خمس مساحات تفاعلية وأنشطة رئيسة تُلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الشباب؛ حيث سيُثري المسرح المفاهيم والأفكار المبتكرة والإبداعية، وسيتيح الفرصة للمتحدثين لإلهام وتمكين الحضور من خلال استعراض التجارب المُلهمة، ونقل وجهات النظر المختلفة المحفزة للشباب على انطلاقة جديدة ومميزة. وستُقام أيضاً من خلال المنتدى مساحة ديوان القادة التي تُتيح للحضور فرصة الاستفادة من خبرات القادة والشخصيات الرائدة في مختلف المجالات، إلى جانب مساحة المجلس التي تربط الشباب بالمفكرين والمبدعين المحليين والعالميين. وستنعقد من خلال دكّان المهارات أكثر من 50 ورشة عمل تفاعلية مبتكرة تجمع الشباب بأبرز شركاء المنتدى والجهات العالمية والمحلية؛ بغرض تسليط الضوء على أهم المهارات المطلوبة في عالم أعمال اليوم وتزويد مجتمع الشباب بالمصادر المختلفة لدعم قدراتهم المهنية، إضافة إلى مساحة الواحة التي تأتي لدعم الصحة وتقديم التمارين التأملية. ويأتي المنتدى في إطار جهود «مسك» نحو تحقيق منجزات ترسم خارطة التمكين للشباب، وذلك عبر منظومة حيوية متكاملة تدعم طاقاتهم ومهاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات. حيث وصل أثر المؤسسة خلال 2022 إلى أكثر من 485 ألف مستفيد ومستفيدة، بعد أن قدّمت المؤسسة وجهاتها التابعة 172 برنامجاً، و1000 ورشة عمل؛ نتج عنها مشاركة وحضور 144 ألف زائرٍ لفعالياتها وبرامجها. إلى جانب تخريج 310 شركات ناشئة بلغت قيمتها 1.23 مليار ريال سعودي، واستحدثت 2600 وظيفة. وأطلقت المؤسسة ودعمت في العام المنصرم 19 منظمة شبابية، كما خرّجَت 137 قائداً وقائدة من قادة القطاع العام والخاص والقطاع الثالث. وذلك في إطار تحقيق أهداف «مسك» الإستراتيجية بحلول 2030. ويُعد منتدى مسك العالمي أحد أكبر المنتديات الشبابية التعليمية التثقيفية على مستوى العالم، ويستقطب نخبة عالمية ملهمة من القادة والمبدعين والمفكرين الشباب؛ بما يُتيح الفرصة للشباب لتطوير مهاراتهم واكتشاف واختبار أساليب جديدة تساعدهم على مواجهة التحديات العالمية والتكيف مع المتغيرات.