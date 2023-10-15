نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورشة تدريبية لـ20 معلماً وموجهاً تربوياً لتعزيز تعليم الفتيات في ساحل حضرموت، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في اليمن.وجرى خلال أعمال الورشة، تعريف المشاركين بمشكلة تسرب الفتيات من المدارس وأهم الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المؤدية لها وأساليب معالجتها، فضلاً عن التركيز على أهمية تعليم الفتيات وتشجيعهن على الالتحاق بالمدارس، وإدراك مخاطر تسرب الفتيات من التعليم على الأسرة والمجتمع.يذكر أن المشروع يتضمن تقديم الدعم للفتيات المتسربات من المدارس عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن من خلال توفير التجهيزات الأساسية لعدد 21 مدرسة، وتوزيع 19 ألف حقيبة مدرسية، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات 350 من المعلمين والموجهين، وتجهيز 64 من الفصول البديلة لضمان استيعاب الفتيات في مخيمات النزوح، وتمكين 280 من معيلات الأسر وأولياء أمور الطالبات، وتنفيذ 14 حملة توعوية تشجيعية لدعم تعليم الفتيات باليمن.