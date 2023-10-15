بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح -رحمه الله-.وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح -رحمه الله- وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب». وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح -رحمه الله-.وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح -رحمه الله- ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».