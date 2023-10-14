أوضح أمين عسير المهندس عبدالله الجالي أن مبادرة "عسير كذا أجمل"، التي سيتم إطلاقها غداً في محافظات خميس مشيط ومحايل وبيشة، وتستمر لمدة 45 يوما، تأتي ضمن خطة الأمانة في الارتقاء بالمشهد الحضري والمعالجة المستمرة لعناصر التشوه البصري، فيما سيتم إشراك كافة عناصر المجتمع، والشركاء في الميدان، وذلك رغبة في الوصول إلى منع تكرار مسببات حدوث عناصر التشوه البصري، حيث تشمل أعمال المبادرة إعادة سفلتة وتخطيط الطرق، وأعمال النظافة العامة، وإزالة الكتابة المشوهة للمنظر العام، إضافة إلى تحسين أعمال الإنارة، وإعادة تجميل الجزر الوسطية. وقال: تشمل المبادرة 5 محاور رئيسية لكل بلدية على النحو التالي: بلدية خميس مشيط، تتضمن محور طريق صلاح الدين الأيوبي، وطريق الأمير سلطان، وطريق مدخل الرونة، وطريق الملك فيصل، وممشى الراقي والوسام، وبلدية محايل تتضمن المنطقة المركزية، وطريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق جدة، وطريق أبها، وبلدية بيشة تتضمن مخطط الحزامي، ومنطقة وسط البلد، وطريق الأمير سلطان، وطريق الملك سعود، وحديقة قرن الحديد. وأكد أمين عسير أنه تم إنشاء غرفة عمليات في الأمانة يتم فيها الرصد، ومتابعة المعالجات وفق أهداف المبادرة التي تساهم في تحسين المشهد الحضري، مضيفاً انه سيتم تنفيذها على بلديات المنطقة كافة خلال الفترة القادمة.