أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم.

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وأوضح أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاض إلى درجة (قاضي استئناف)، و6 قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، و5 قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، و9 قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، و10 قضاة إلى درجة (قاضي/ أ)، و9 قضاة إلى درجة (قاضي/ب)، إضافة إلى ترقية 9 قضاة إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين 13 قاضيا على درجة (قاضي/ب)، و7 إلى درجة (ملازم قضائي). وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق -بإذن الله- الجودة والكفاءة في جميع أعماله.

وقال الدكتور اليوسف إنَّ ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.