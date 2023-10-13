أكدت السعودية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي المُمارَس على الشعب الفلسطيني منذ عقود، عمل على إذكاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكّرت السعودية في هذا الخصوص بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع الإنسانية في المنطقة نتيجة لذلك، والتأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال كلمة السعودية أمس في المناقشة العامة للبند «80» المعني بالجرائم ضد الإنسانية والمقرر ضمن أعمال اللجنة القانونية خلال الدورة «78» للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أدانت السعودية كافة الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وتهدد السلم والأمن الدوليين، إلى جانب دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لتحقيق العدالة ودعم سيادة القانون.

وفي الكلمة، شددت السعودية على أهمية توحيد المصطلحات الورادة في مشروع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقب عليها، مع ضرورة التأني في بحث المسائل المتعلقة بمشروع المواد، في ظل انقسام المجتمع الدولي حيال مبدأ الولاية القضائية العالمية وممارساته بغية التوصل إلى توافق بين الدول حيالها.

كما أكدت المملكة حرصها على تحقيق العدالة والسلم الدوليين، وذلك من خلال إرساء قواعد قانونية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.