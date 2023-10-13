رفع أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد. وأكد الأمير تركي بن طلال أن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد يأتي تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للطيران، ولتكون عسير وجهةً سياحيةً عالميةً، وسيكون المطار الجديد قادراً على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، وتشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً، وسيصبح عدد البوابات 20 بوابة، و41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وسبع منصات جديدة للخدمات الذاتية.