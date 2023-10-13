أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بأن إعلان ولي العهد إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي، يأتي امتداداً لاهتمامه ودعمه الكبير لتطوير قطاع النقل الجوي؛ وفق إستراتيجية الطيران التي تضمنت حزمة كبرى من المشاريع الإستراتيجية التي أطلقها ولي العهد؛ لتطوير البنى التحتية في قطاع الطيران، وتعزيز مكانة المملكة كمحور دولي للطيران، ومركز لوجستي عالمي، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وأضاف الجاسر، سيسهم مطار أبها الجديد في رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، وتوسيع الربط الجوي للمنطقة ، ورفع معدل الحركة الجوية ودعم برامج السياحة وجودة الحياة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والتنموي؛ وفق رؤية 2030.