أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الخميس)، بوزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكداً سموه أن حلاً عادلاً وشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.

من جهة ثانية، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنطونيو تاياني.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، كما جدد سموه رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف المتنازعة، وضرورة رفع الحصار عن غزة.

وأكد وزير الخارجية، على تكاتف الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية، وإيجاد حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق، مع أهمية تجنب المزيد من التصعيد والعنف.