تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم (الخميس)، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن 93» بمعهد تدريب قوات أمن وحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومساندة وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.

ورفع الفريق أول سعيد القحطاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

وأكد القحطاني أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الخامسة (وطن 93)، يقام بتوجيه ومتابعة من وزير الداخلية، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهماتهم باحترافية عالية في حماية مقدرات ومكتسبات الوطن وحفظ أمن واستقرار المجتمع.