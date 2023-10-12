أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن مناطق المملكة تشهد طفرة تنموية متقدمة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، مؤكداً أن الدور التنموي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمتابعة الوزير، ملموس ومرتكز على أسس علمية ومعايير عالمية ستقفز من خلاله مناطقنا مستقبلاً إلى مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية لمستوى جودة الحياة وإحداث التغيير نحو الأفضل.

جاء ذلك أثناء رعاية أمير منطقة حائل في حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل اليوم، حفل تدشين ووضع حجر أساس مشاريع أمانة حائل، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، واشتملت المشاريع على 16 مشروعا تنمويا جديدا ووضع حجر أساس لمشاريع تنموية مستقبلية سيتم تنفيذها في مدينة حائل.

كما افتتح أمير حائل حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن بعد إنهاء أعمال التطوير والتأهيل فيها، تماشياً مع برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن.

واطلع خلال جولة في المسار على أركان مشاريع أمانة المنطقة المنفذة والقائمة والمستقبلية ومنها مشروع طريق الملك عبدالعزيز، ومشروع مدخل حائل الشرقي - طريق حائل القصيم، ومشروع مدخل طريق المطار، ومشروع مدخل حائل الجنوبي - طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشروع مدخل حائل الشمالي - قصر أجا، ومنتزه الفجر، إضافة إلى الإضاءة الجبلية على جبال أجا، ومنتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد وجسر وادي الأديرع بجوار المدينة الحضرية، وحديقة حي الشبيلي، وحديقة الورود، وتطوير طريق علي الجميعة.

وشارك الأمير عبدالعزيز بن سعد، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في منصة استبيانات لقياس مدى رضا المستفيدين من خدمات أمانة منطقة حائل.

كما سلم أمير حائل صكوك الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان بحائل، الذي شمل عدداً من المستفيدين والمستفيدات.