استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالوزارة، اليوم (الخميس)، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخ المهندس حمود المبارك حمود الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.