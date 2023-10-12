تستعد الرياض لإطلاق مؤتمر «صنع في السعودية»، الإثنين القادم، وهي مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ تحل جمهورية العراق الشقيقة ضيف شرف في النسخة الثانية من هذا المؤتمر.

ويأتي اختيار جمهورية العراق كضيف شرف للمعرض بنسخته الحالية امتدادا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الشقيقين، ويمثّل ذلك ركيزة مهمة يبنى عليها العديد من الشراكات الإستراتيجية في الجوانب الاقتصادية والتجارية، والتي سيعززها وجود نخبة من الشركات الوطنية المشاركة في المعرض مما سيعد فُرصة لجذب المشترين المحتملين والدوليين وممثلي القطاعات.

وسجلت صادرات المملكة غير النفطية إلى جمهورية العراق خلال السنوات الخمس الماضية، ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء فيها قطاع «مواد البناء» كأعلى القطاعات المصدّرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليار ريال.

كما شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق نموا ملحوظا عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي في 2017؛ مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفر فرص استثمارية في المجالات كافة، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية، حيث عمل المجلس على إزالة جميع العوائق وشجَّع على الاستثمار، في جميع المجالات التنموية، والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.

ويهدف معرض «صنع في السعودية» بنسخته الحالية إلى إبراز صورة المنتجات والخدمات الوطنية؛ لدعم الصناعات المحلية وتعزيز جودتها المنافسة وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.