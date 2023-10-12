نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وقع وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اتفاقية مقر في الرياض، بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).

ووقع الاتفاقية من جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مدير قسم البرامج الإقليمية عرفان علي.

ورحب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة باتفاقية إنشاء مقر، مؤكدًا أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك، انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 لاستضافة المنظمات الدولية، وما يسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.

يذكر أن «موئل» للأمم المتحدة، يعمل على تعزيز البلدان والمدن المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، ويعد الجهة التنسيقية لجميع مسائل التوسع الحضري والمستوطنات البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة.