شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الاجتماع الـ33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم (الخميس) في سلطنة عمان.

وبحث الاجتماع، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع تحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تناول مبادرة تعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.