أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن لجان النظر تنظر في خمسة طلبات لتملك العقارات.

وبينت الأمانة أن هذه الطلبات هي: طلبات التملك وطلبات التعديل الشكلية للصكوك وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام وطلبات تعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي (أ / 218) في 1441/3/25هـ وطلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1428/9/1هـ.

يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة.