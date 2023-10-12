أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم (الخميس) من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، مؤكداً ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.