تعلن الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية، من خلال تدشين رحلاتها الجوية إلى مدينتي العُلا وتبوك واستئناف رحلاتها إلى مدينة ينبع. وتؤكد هذه الرحلات على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية للمسافرين من المملكة العربية السعودية وأنحاء العالم وتقديم تجربة سفر لا تُضاهى.

واعتباراً من 29 أكتوبر 2023، تباشر الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها إلى العُلا، يليها في 6 ديسمبر الرحلات الجوية المباشرة إلى ينبع وفي 14 ديسمبر إلى تبوك. وستساهم هذه الرحلات المباشرة الجديدة في إتاحة المزيد من خيارات السفر لتمكن المسافرين من استكشاف التراث الثقافي الغني بالمناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر «تفخر الخطوط الجوية القطرية عن الإعلان عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينتي العُلا وتبوك واستئناف رحلاتها إلى مدينة ينبع. يسعدنا أن نتيح المجال أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذه المدن الرائعة والغنية بالعديد من التجارب الثقافية والتاريخية والطبيعية».

وستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلتين أسبوعياً إلى مدينة العُلا الشهيرة بمناظرها الطبيعية الخلابة وإرثها التاريخي العريق، ليتمكن المسافرون من استكشاف روعة موقع التراث العالمي لليونسكو في المدينة، بما في ذلك التكوينات الصخرية والشواهد الأثرية الشامخة في قلب الصحراء.

كما ستسيّر الناقلة القطرية ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة ينبع التي تعد الوجهة المثالية لمحبي المغامرات والبحر لما تملكه من ثروة سمكية غنية وشواطئ ذهبية خلابة.

ومن ناحية أخرى، سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة تبوك الجبلية التي تطل على الوديان الرائعة متيحة فرصة أمام المسافرين لاستكشاف جمال المدينة الطبيعي وتراثها الثقافي الغني.

ومع تدشين هذه الرحلات، سيتمكّن المسافرون من السعودية من زيارة أكثر من 160 وجهة في العالم، بما في ذلك في الصين، وأوروبا، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا، وماليزيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي. كما تشدد هذه الخطوة على ريادة الخطوط الجوية القطرية في تقديم أفضل تجارب السفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية حالياً أكثر من 125 رحلة أسبوعياً إلى تسع مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية وهي: الدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف والعُلا وتبوك وينبع، مقدمة بذلك شبكة وجهات شاملة ومتنوعة لاستكشاف المناظر الطبيعية والثقافات المتنوعة لهذا البلد المميز، ومعززةً أيضاً الروابط الاقتصادية والثقافية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

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جدول الرحلات إلى مدينة العُلا:

السبت (بالتوقيت المحلّي)

الدوحة (DOH) إلى العُلا (ULH) رقم الرحلة 1202QR المغادرة 08:05 الوصول 10:45

العُلا (ULH) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1203 QRالمغادرة 11:45 الوصول 13:55

الخميس (بالتوقيت المحلّي)

الدوحة (DOH) إلى العُلا (ULH) رقم الرحلة 1202QR المغادرة 07:30 الوصول 10:10

العُلا (ULH) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1203 QRالمغادرة 12:15 الوصول 14:25

جدول الرحلات إلى مدينة ينبع:

الثلاثاء، الخميس، السبت (بالتوقيت المحلّي)

الدوحة (DOH) إلى ينبع (YNB) رقم الرحلة 1216QR المغادرة 07:25 الوصول 10:15

ينبع (YNB) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1217 QRالمغادرة 11:20 الوصول 13:40

جدول الرحلات إلى مدينة تبوك:

الإثنين، الأربعاء، السبت (بالتوقيت المحلّي)

الدوحة (DOH) إلى تبوك (TUU) رقم الرحلة 1220QR المغادرة 06:20 الوصول 09:20

تبوك (TUU) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1221 QRالمغادرة 10:20 الوصول 12:40