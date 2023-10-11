نجحت «إدارة الأزمات» بمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بمنطقة الرياض أخيراً، في تسوية مالية لـ139 عاملاً ضد إحدى الشركات، إذ تم الاتفاق على إنهاء العلاقة العمالية، وصرف مستحقات العمال كافة من مكافأة نهاية خدمة وأجور متأخرة.

وقال فرع الوزارة بمنطقة الرياض إن الدعاوى التي يستقبلها تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، أو المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، أو المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.

وأشار الفرع إلى أن إداراته كافة تهدف إلى تحسين تجربة العميل، وتعزيز الثقافة العمالية لدى العاملين كافة، وهو ما يُعد أحد أهداف الوزارة.