قالت سفارة المملكة لدى الفلبين إنها تلقت ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته، على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن مركبته مع زوجته على طريق عام بمنطقة شريف أغواك، بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين.

وأكدت السفارة أنها تتابع ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادثة الأليمة، كما تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادثة.

وأشارت السفارة إلى أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، كما تتقدم السفارة ومنسوبيها كافة إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».