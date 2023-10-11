أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إحصائيتها للتطوع للربع الثالث لعام 2023. وبلغ عدد الساعات التطوعية لهذا الربع 40,071 ساعة تطوعية، وفّرت فيها الهيئة 656 فرصة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، إضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض في المنطقة، كما تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية في المولات والمشاركة في تنظيف قاع البحر والشواطئ بمحافظة جدة والمناطق السياحية في محافظة الطائف، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.

وتصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من المبادرات التطوعية بـ379 مبادرة، وجاءت محافظة جدة ثانية بـ163 مبادرة، وثالثاً محافظة الطائف بـ114 مبادرة. وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 5,604؛ (2,313 «ذكور»)،(3,291 «إناث»)، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ.

وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يساهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.

وبيّن بلجون أن الهيئة تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.