استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم (الأربعاء)، العدّاء السعودي يوسف مسرحي بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 400م، ضمن بطولة دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.

وهنأ الأمير محمد بن ناصر، العدّاء المسرحي بهذه المناسبة التي تمثل الميدالية الذهبية الأولى للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، مشيداً بما يشهده القطاع الرياضي من تطور كبير وتنظيم أسهم في تحقيق التميز في الرياضات السعودية إقليمياً وعالمياً.

من جانبه قدم العدّاء المسرحي شكره وامتنانه لأمير جازان لاستقباله ودعمه وتشجيعه الرياضة والرياضيين في المنطقة، ما أسهم في وصول الكثير من لاعبي جازان للمنافسات الدولية وتحقيق المراكز المتقدمة، في ظل دعم واهتمام وتوجيهات القيادة.