أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، وسط خطة أمنية وميدانية، محاولة تهريب 37 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها وهم ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، ومستقبلها مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.