التقى وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في مكتبه بالرياض اليوم (الأربعاء)، رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية، وأعضاء هيئة الأمانة العامة للاتحاد، بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري للهيئة.

وأكد خلال اللقاء، الدور المؤثر لوكالات الأنباء الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي، كمصدرٍ موثوق في نقل وتغطية الأحداث بمصداقية، في الوقت الذي يشهد فيه فضاء الإعلام نشر المعلومات المغلوطة، مشدداً على أهمية تكامل الدور التنسيقي والتطويري لوكالات الأنباء العربية، والاستفادة من مختلف منصات النشر بما يحقق انتشاراً أوسع لرسالتها الإعلامية.

وأعرب أعضاء هيئة الأمانة العامة لاتحاد «فانا» عن شكرهم وتقديرهم لوزير الإعلام على حفاوة الاستقبال في المملكة، وتهيئة السبل للخروج بنتائج تسهم في تطوير العمل الإعلامي العربي، مشيدين بما تشهده المملكة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، وأضحت مركزاً عالمياً مؤثراً ووجهةً لأبرز الفعاليات الدولية.