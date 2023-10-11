التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء)، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع التي تعيشها غزة ومحيطها في ظل استمرار العمليات العسكرية، كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.