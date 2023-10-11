نظمت النيابة العامة، اليوم (الأربعاء)، ورشة عمل بعنوان «إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية»، التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

وتهدف الورشة التي شارك فيها عدد من المختصين في وزارة العدل، والمديرية العامة للسجون، ومجمع إرادة للصحة النفسية إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية والوصول إلى حلول لمعرفة دوافع وأسباب القضايا التي تم ارتكابها تحت تأثير الاعتلالات النفسية.

وتضمنت الورشة العمل على استعراض أبرز الإجراءات المتعلقة بالقضايا وانتهاك أحكام نظام الصحة النفسية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، إضافةً إلى ضبط المتهمين في القضايا المرتبطة بالصحة النفسية، وإجراءات محاكمتهم، والتعامل مع الموقوفين والمسجونين المضطربين نفسياً ومدى تمتعهم بالضمانات المقررة لهم نظاماً.

يذكر أن هذه الورشة تأتي امتداداً لسلسلة الورش والملتقيات والمحاضرات التي أقامتها النيابة العامة، والتي تسعى وتهدف إلى توفير كل ما يسهم في استقرار وأمن المجتمع، وذلك بتأطير الممارسات الاجتماعية بالقواعد القانونية والتثقيف والإرشاد القانوني.