استقبل قطاع التدريب بوزارة الداخلية المصرية اليوم (الأربعاء)، وفداً من كوادر المملكة المعنيين بمجال الموسيقى العسكرية، بمقر إدارة موسيقيات الشرطة، وذلك بناء على دعوة رسمية من الداخلية المصرية في إطار العلاقات المميزة التي تربط البلدين على كافة المستويات.

وكان في استقبال الوفد اللواء مدير الإدارة العامة للتدريب، والذي رحب بالوفد الزائر ناقلًا تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وحرصه الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات وما يترتب عليها من تعاون مثمر وبناء.

وبدأت فعاليات الزيارة بعرض عسكري مميز لفرق موسيقيات الشرطة قدموا خلاله معزوفات موسيقية احترافية باستخدام آلات العزف المتنوعة، إضافة إلى عرض موسيقى بمعزوفات عالمية بالمسرح الروماني، شارك خلاله الفريق الموسيقى من العنصر النسائي بشكل أشاد به الزائرون، كما تضمنت الزيارة عرضا تقديميا عن طبيعة عمل إدارة موسيقيات الشرطة والأنشطة الفنية والعسكرية التي تؤديها والمناسبات والفاعليات المحلية والوطنية والدولية التي تشارك بها بشكل احترافي.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بمتحف ومكتبة إدارة موسيقيات الشرطة واستعراض التاريخ التراثي لها، وأعقبها جولة تفقدية بالقاعات التعليمية للمتدربين بالفرق الموسيقية للوقوف على أحدث برامج وأساليب التدريب المتطور التي توفرها الإدارة العامة للتدريب للمتدربين في شتى المجالات الموسيقية النظرية والعملية.

من جانبهم، ناقش ممثلو الوفد خلال جلسة مباحثات سُبل التعاون لعقد دورات تدريبية تخصصية متعلقة بمجالات الموسيقى المختلفة للجانب السعودي.