شدّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة التعاون بين القطاعات الحكومية، لتعزيز التكامل، وتحقيق المستهدفات بأقل تكلفة، مؤكداً خلال تدشينه مبادرة تحسين المشهد الحضري، على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها وزوارها، وثمن الأمير حسام، أداء أمانة منطقة الباحة أثناء استقباله أمين المنطقة الدكتور علي السواط وعدداً من وكلاء الأمانة، وما تضمنه تقرير الأمانة من المشاريع وفعاليات اليوم الوطني 93، والمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي.

وأكد أمير منطقة الباحة على أهمية الحفاظ على هوية المنطقة الزراعية السياحية بزيادة الغطاء النباتي ومعالجة التشوهات البصرية في المواقع المستهدفة.

فيما أطلق الأمير حسام دوريات أمن الطرق في عدد من المحاور، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة لجميع القطاعات الأمنية، و حرصها على أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين، مؤكداً أهمية رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية والحرص على سلامة السائقين ومرتادي الطرق، مثمناً الجهود الأمنية والأعمال الإنسانية التي يقدمها رجال أمن الطرق بالمنطقة ومحافظاتها.

وشهد أمير منطقة الباحة توقيع مذكرة تفاهم بين الشؤون الصحية في منطقة الباحة وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، وقع المذكرة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن المالكي.